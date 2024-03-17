По требованию Баку из доклада ПА Евронест исключили провокационную фразу

Делегация Азербайджана добилась исключения фразы «замороженный нагорно- карабах ский конфликт» из доклада комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии Парламентской ассамблеи Евронест.

В докладе говорилось о региональной безопасности. По предложению Азербайджана большинством голосов из документа были исключены фразы «замороженный нагорно-карабахский конфликт», «ссылка на Алма-Атинскую декларацию в определении границы между Арменией и Азербайджаном», «мирные переговоры должны вестись только при посредничестве Брюсселя».

Вместо этого в докладе нашли отражение призывы к поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, соблюдению норм международного права.

Выступившие в ходе обсуждений депутаты Милли Меджлиса Таир Миркишили, Турал Гянджалиев, Нурлан Гасанов отметили роль Азербайджана в становлении безопасности в регионе, подчеркнули важность подписания мирного договора между Баку и Ереваном, открытия региональных коммуникаций.