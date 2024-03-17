Трамп не выведет США из НАТО, пока...

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы не выведет страну из НАТО, пока европейские члены альянса будут «честно» платить свои взносы, передает Deutsche Welle.

«Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю (расходов на оборону в НАТО - ред.) и не должны платить за других», - подчеркнул Трамп.

Он выразил мнение, что Североатлантический альянс «более важен» для стран Европы, чем для США. «Между нами и некоторыми проблемами (в Европе - ред.) лежит океан. Большой, красивый океан», - отметил Трамп.

На вопрос, сохранят ли США членство в НАТО при условии, что европейские страны «будут действовать честно», Трамп ответил утвердительно: «Абсолютно, на 100%».