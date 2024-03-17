Пашинян заявил об «особых» отношениях с Ираном

Армения придает особую важность отношениям с Ираном, основанным на взаимном уважении и доверии, говорится в поздравительном послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна президенту ИРИ Ибрагиму Раиси по случаю праздника Новруз.

Премьер Армении выразил надежду, что «совместными усилиями мы вскоре сможем придать новый импульс нашему богатому двустороннему диалогу и реализовать как текущие, так и планируемые масштабные проекты».

Обращаясь с поздравлениями к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, Пашинян отметил, что дружественные связи между Арменией и Ираном развиваются в духе глубокого взаимного уважения и с учетом обоюдных интересов.