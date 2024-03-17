Киев разъяснил слова Макрона

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью международным СМИ, что президент Франции Эммануэль Макрон, допустивший отправку войск в Украину, говорил о подготовке украинских солдат западными специалистами. Слова Кулебы приводит итальянская La Stampa.

«Когда Макрон заговорил об отправке войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон всего лишь имел в виду, что существует возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас», — сказал Кулеба.

Министр добавил, что Киев никогда не просил у Запада направить войска в Украину. По его словам, украинской армии нужны средства ПВО, боеприпасы, беспилотники, «которые стали новыми героями этой войны», и дальнобойные ракеты, чтобы «уничтожить российскую логистику и командование на оккупированных территориях», а также наносить удары по российской территории.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил после встречи с союзниками Украины в Париже в конце февраля, что не исключает отправку войск в Украину, но среди европейских стран, по его словам, нет консенсуса по этому вопросу. Западные страны, в том числе Германия и США, а также блок НАТО в ответ заявили, что не рассматривают такую возможность. В Кремле заявили, что отправка западных войск в Украину приведет к прямому конфликту с НАТО. Президент РФ Владимир Путин предупредил «возможных интервентов» о «трагических» последствиях.