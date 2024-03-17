Медведев пообещал Макрону «гробы французов»

«Уничтожение» французских военных в Украине, если они там появятся, «станет сверхважной и не самой трудной задачей» для российской армии. Такое заявление сделал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне слов президента Франции Эммануэля Макрона о том, что тот не исключает возможности применения иностранных войск в Украине.

«Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей. Зато какая была бы польза!» - написал Медведев в Telegram.

Он назвал военнослужащих Франции «несчастными» людьми. «При таком количестве гробов, которые будут доставлены во Францию из чужой далекой страны, скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих невозможно... Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооруженных сил», - заявил Медведев.

Замглавы Совбеза России считает, что «гробы французов» станут «гильотиной» для политического руководства страны, назвав его представителей «петухами».

Также Медведев прибавил, что «смерть» военных Франции станет уроком для «неугомонных придурков в Европе».