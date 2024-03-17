Дорожная полиция предупреждает...

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с наблюдаемой на территории Азербайджана нестабильной погодой.

Как сообщили в управлении, участников дорожного движения призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Там напомнили, что в дождливую, моросящую погоду дорожное покрытие становится скользким, видимость на дорогах ограничивается.

«Учитывая, что в нерабочие дни интенсивность движения на дорогах возрастает, водителям, в частности, отправляющимся в дальние поездки, следует снизить скорость до минимума, следить за состоянием дворников, фар автомобиля, а также чистотой номерных знаков. Принимая во внимание, что неблагоприятные погодные условия создают ряд трудностей и для пешеходов, призываем их быть ответственными в вопросе безопасности», - отметили в управлении.