Спикер Джонсон отказался рассматривать помощь Украине

Палата представителей США пока не определилась со сроками утверждения нового пакета помощи Украине. Спикер палаты Майк Джонсон отказался рассматривать помощь Киеву до тех пор, пока не будет принят общий бюджет США, пишет The Hill.

По данным издания, сторонники Киева, включая демократов в обеих палатах Конгресса, призывают Джонсона принять пакет помощи до начала недели, чтобы успеть до ухода Палаты представителей на двухнедельные каникулы. Однако спикер заявил, что «хочет сначала сосредоточиться на финансировании правительства и лишь потом перейти к пакету вопросов национальной безопасности», включая помощь Украине. Из-за этого любые обсуждения по этой теме сдвинут в лучшем случае до 9 апреля, когда палата вернется к работе после пасхальных каникул, уточняет издание.