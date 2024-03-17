Что спрогнозировали синоптики на завтра

В четверг, 21 марта, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью и утром местами на полуострове кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 3-6°, днем 6-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, в горных и предгорных районах пойдет снег. На отдельных территориях возможны ливни, грозы и град. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.