По предварительной информации, в Белгороде в результате обстрела пострадали несколько квартир в 12 домах. Там выбиты окна и повреждены балконы. Также повреждены 16 автомобилей, есть разрушения на территориях двух детских садов и одной школы.

Один человек погиб, двое пострадали при обстреле Белгорода, сообщил в среду, 20 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

* * * 13:39

Министерство обороны России утверждает, что в среду над Белгородской областью нейтрализовано 13 украинских снарядов реактивных систем залпового огня.

«Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что это были снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», они сбиты около 11:30.

Кроме того, один человек пострадал в результате обстрела Белгорода, заявили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе. По предварительным данным, пострадавший — взрослый житель.