Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:44

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп победил во вторник на праймериз сразу в пяти штатах — Аризоне, Иллинойсе, Канзасе, Огайо и Флориде. Эта победа подтвердила то, что было известно уже довольно давно — у Трампа не осталось соперников в борьбе за номинацию. 19 марта состоялись и праймериз демократов. Голосование прошло в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо — в этих штатах разыгрывались голоса 379 делегатов. Победу на них, как и ожидалось, одержал Джо Байден. У него также фактически не было конкурентов — ему противостояли писательница Марианна Уильямсон и венчурный капиталист Джейсон Палмер. Последний одержал замечательную победу над Байденом только на одной территории — среди аборигенов острова Американское Самоа.

Так что сенсации не было никакой. Всем очевидно, что в ноябре Трамп и Байден вновь сойдутся на политическом ринге, если, конечно, здоровье им позволит. Такой поединок между бывшим и действующим президентом Америка не видела с 1912 года. Но было на прошедших праймериз и несколько важных моментов, которые непременно стоит отметить. Одни были выгодны Трампу, другие играли против него. Так, на отборе кандидатов в Сенат победил ставленник Дональда, республиканец Берни Морено. Теперь на всеобщих выборах в ноябре ему предстоит сражаться против демократа Шеррода Брауна. Эта схватка в конечном итоге может привести к изменению шаткого баланса в верхней палате американского Конгресса, где сейчас у демократов 51 кресло, а у республиканцев 49. И сторонникам Трампа достаточно выиграть одно-два места, чтобы получить большинство. Особенно если Трамп победит на президентских выборах и, таким образом, у республиканцев добавится в Сенате еще один голос — нового вице-президента страны. Такая перспектива, при которой Дональд Трамп монополизирует одновременно исполнительную и законодательную власть и будет делать все, что захочет и в стране, и в мире, вызывает у демократов нервную чесотку. Но у трампистов есть и плохие новости. На праймериз во Флориде, Иллинойсе и Огайо Трампа не поддержал каждый пятый избиратель, в Канзасе - каждый четвертый. В четырех из пяти штатов праймериз были открытыми, то есть на них могли голосовать и независимые избиратели и даже демократы. А во Флориде могли засвидетельствовать свое почтение лишь республиканцы, и там те же 20 процентов отвергли Трампа. Напротив, против Байдена в Иллинойсе, Канзасе и Огайо выступил лишь 1 избиратель из 10.

Но это еще не все неприятности у Трампа. Нарушая историческую многолетнюю традицию, его отказался поддержать на выборах вице-президент Майк Пенс, бывшая правая рука Дональда. «Дональд Трамп предлагает повестку на свой предполагаемый второй срок, которая вступает в противоречие с повесткой консервативной, поэтому я, находясь в здравом уме, не могу поддержать его», - заявил Пенс. Отношения между президентом и его вице разладились 6 января 2021 года, когда толпы разгоряченных сторонников Трампа атаковали Капитолий. Трамп тогда оказал неимоверное давление на Пенса с тем, чтобы тот, будучи президентом Сената, не утвердил результаты выборов, которые дали победу Джо Байдену. Пенс тогда отказался это сделать и как мог защищал цитадель американской демократии. Но не только тот день высветил глубокие противоречия между двумя первыми политиками страны. Майк Пенс был не согласен со своим боссом по вопросам национального долга страны, по политике в отношении Китая, по абортам и другим. Но критика Пенса звучит весьма легкой по сравнению с тем, что говорят о Трампе его бывшие советники и руководители различных министерств США.

Агентство CNN опубликовало список зубодробительных высказываний 24 из них. Публикуем самые красноречивые. Второй генеральный прокурор при Трампе Билл Барр: «Любой, кто занимается таким буллингом процессов, являющихся фундаментальными для нашей системы, не должен находиться и близко к Овальному кабинету (Белого дома)». Первый министр обороны при Трампе Джеймс Мэттис: «Дональд Трамп является первым президентом за мою жизнь, который и не попытался объединить американский народ, даже не сделал вид, что пытается. Вместо этого он разъединял нас». Второй министр обороны при Трампе Марк Эспер: «Я думаю, что он не подходит для того, чтобы быть президентом. Он поставил себя над страной. Все его действия были ориентированы только на него самого, а не на страну». Государственный секретарь Рекс Тиллерсон: «Его знания глобальных дел, глобальной истории были крайне ограниченными. Было очень трудно беседовать с тем, кто даже не понимает, зачем это осуждать».