Поздравления с Новрузом от Байдена и Блинкена

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден в своем заявлении поздравили тех, кто празднует Новруз, назвав это событие «временем для размышлений, обновления и возрождения». Об этом сообщает Turan.

«...Отмечая начало весны, мы с уважением относимся к различным диаспорам нашей страны», - отмечается в заявлении четы Байденов.

Госсекретарь Энтони Блинкен в отдельном заявлении подчеркнул, что на протяжении веков общины по всему миру, в том числе в Иране и на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии, Европе, собирались, чтобы отпраздновать обновление природы: «Новруз дает возможность возобновить значимые отношения, оценить ниспосланные нам блага и с нетерпением ждать возможностей, которые принесет будущее», - отметил Блинкен.

«Размышляя об уходящем годе, мы надеемся, что новый год принесет больше мира во всем мире, а также здоровье, процветание и радость», - отмечено в заявлении.