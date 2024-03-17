Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:35

Армения и Азербайджан медленно, но верно продвигаются к подписанию мирного договора. Если они это сделают, результат будет иметь глубокие последствия для Южного Кавказа и России, Европы и Ирана. Об этом пишет в своей статье, опубликованной на сайте Вашингтонского института ближневосточной политики, Анна Борщевская — старший научный сотрудник программы Фонда Дайаны и Гилфорда Глейзер Вашингтонского института по вопросам конкуренции великих держав и Ближнего Востока.

Автор отмечает, что за последние несколько лет наблюдатели периодически заявляли о неизбежности мирного соглашения между Баку и Ереваном, однако на деле ничего не происходило. Тем не менее в этот раз по ряду причин все может быть по-другому. Борщевская пишет, что тот факт, что Азербайджан провел в сентябре прошлого года спецоперацию в Карабахе и заставил сепаратистов в Ханкенди капитулировать, снял главное препятствие на пути к достижению мира. Во-вторых, руководство как Армении, так и Азербайджана продемонстрировало четкую приверженность миру. В прошлом такое обязательство было особенно рискованным для властей Армении, которые опасались, что экстремистские силы внутри страны готовы использовать не только политическое давление, но и насилие, чтобы помешать миру.

В декабре Ереван и Баку продемонстрировали редкий признак доброй воли, обменявшись пленными и опубликовав совместное заявление, признающее исторический момент для достижения мира в регионе. Последующие заявления высокопоставленных чиновников предоставили еще больше признаков такой приверженности. Обе стороны обменялись несколькими проектами мирного договора. Лидеры двух стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. Министры иностранных дел провели в Берлине встречу, организованную главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Другим примером является то, что Армения выразила поддержку поданной Азербайджаном заявке на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и сняла свою кандидатуру. Обе стороны, похоже, признают, что остающиеся вопросы можно решить после подписания мирного договора. Это касается транспортных коридоров и анклавов, особенно делимитации границ, чего раньше никогда не делалось.