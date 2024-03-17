Кому невыгоден мир между Азербайджаном и Арменией? наш обзор
Армения и Азербайджан медленно, но верно продвигаются к подписанию мирного договора. Если они это сделают, результат будет иметь глубокие последствия для Южного Кавказа и России, Европы и Ирана.
Об этом пишет в своей статье, опубликованной на сайте Вашингтонского института ближневосточной политики, Анна Борщевская — старший научный сотрудник программы Фонда Дайаны и Гилфорда Глейзер Вашингтонского института по вопросам конкуренции великих держав и Ближнего Востока.
Автор отмечает, что за последние несколько лет наблюдатели периодически заявляли о неизбежности мирного соглашения между Баку и Ереваном, однако на деле ничего не происходило. Тем не менее в этот раз по ряду причин все может быть по-другому.
Борщевская пишет, что тот факт, что Азербайджан провел в сентябре прошлого года спецоперацию в Карабахе и заставил сепаратистов в Ханкенди капитулировать, снял главное препятствие на пути к достижению мира.
Во-вторых, руководство как Армении, так и Азербайджана продемонстрировало четкую приверженность миру. В прошлом такое обязательство было особенно рискованным для властей Армении, которые опасались, что экстремистские силы внутри страны готовы использовать не только политическое давление, но и насилие, чтобы помешать миру.
В декабре Ереван и Баку продемонстрировали редкий признак доброй воли, обменявшись пленными и опубликовав совместное заявление, признающее исторический момент для достижения мира в регионе. Последующие заявления высокопоставленных чиновников предоставили еще больше признаков такой приверженности.
Обе стороны обменялись несколькими проектами мирного договора. Лидеры двух стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. Министры иностранных дел провели в Берлине встречу, организованную главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Другим примером является то, что Армения выразила поддержку поданной Азербайджаном заявке на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и сняла свою кандидатуру.
Обе стороны, похоже, признают, что остающиеся вопросы можно решить после подписания мирного договора. Это касается транспортных коридоров и анклавов, особенно делимитации границ, чего раньше никогда не делалось.
Автор напоминает, что в течение прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Европейского совета Шарль Мишель активно участвовали в усилиях по заключению мирного соглашения, «оттесняя Россию на второй план». Неслучайно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Европейский союз в попытках «вытеснить Россию» из этого региона, заявив, что «дистанцирование Армении от России в сторону Запада и, в частности, НАТО, приведет к потере Арменией суверенитета», хотя на самом деле все наоборот.
«За этой риторикой стоит попытка оправдать дипломатическую неудачу Кремля. То, что Армения возобновила угрозу выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), военного альянса под руководством России, является еще одним напоминанием о том, что предыдущие неудачи России в Украине открыли окно возможностей для изменения геополитического баланса на Южном Кавказе и в Центральной Азии в пользу Запада. Разрешение замороженного конфликта без участия Москвы в делах Южного Кавказа – региона, соединяющего Европу и Ближний Восток – поставит Москву в стратегически невыгодное положение в глобальном масштабе», – пишет Борщевская.