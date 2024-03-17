Кремль ответил на планы Армении: Мнение Азербайджана не учли

Армения приглашает наблюдательную миссию Евросоюза в одностороннем порядке, без учета мнения Азербайджана. Это может поставить «под сомнение» ее эффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вопрос, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной, - отметил представитель Кремля. - Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат».

Песков добавил, что «это такое, одностороннее решение Еревана. Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии».