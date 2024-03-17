Путин об обстрелах Белгородской области: «У нас есть свои планы»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обстрелы Белгородской области со стороны Украины в ходе встречи со своими доверенными лицами в Кремле. Его слова приводят российские СМИ.

В ходе встречи Путин заявил, что хочет «выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов». «Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим, не буду все перечислять. Есть над чем работать, и мы сделаем все, что от нас зависит», — сказал президент РФ.

Путин заявил, что власти России будут работать над тем, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных регионов.

«Конечно, первичная задача — обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые. Но мы это сделаем... Конечно, мы можем ответить тем же — и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы, будем идти по тому, что мы наметили», — сказал Путин.

Украина стала усиленно обстреливать Белгородскую область накануне выборов президента РФ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 19 марта, что за неделю в области из-за обстрелов погибли 16 человек, ранения получили 98 человек. 20 марта при обстреле Белгорода и Белгородского района погиб один человек, двое пострадали.

В то же время российские войска регулярно обстреливают города Украины. В результате российских атак повреждения получают жилые дома, жертвами обстрелов становятся мирные жители.