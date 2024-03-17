Суд освободил футболиста Дани Алвеса под залог в €1 млн

Суд в Барселоне принял решение освободить под залог футболиста Дани Алвеса, осужденного за изнасилование, сообщает Marca.

Размер залога составит один миллион евро. Алвес сможет находиться на свободе до окончательного рассмотрения всех апелляций. В случае подтверждения обвинительного приговора он вернется в тюрьму.

Суд первой инстанции вынес приговор Дани Алвесу 22 февраля. Его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и компенсации потерпевшей в 150 тысяч евро.

Дани Алвес находился под стражей с января 2023 года — его арестовали сразу после того, как были предъявлены обвинения.

Дани Алвес — один из известных бразильских футболистов последнего десятилетия. Большую часть карьеры выступал за «Барселону». Также на протяжении разных лет играл за «Севилью», «Ювентус» и ПСЖ. Последним его клубом был мексиканский «УНАМ Пумас», разорвавший с футболистом контракт после обвинений в изнасиловании.