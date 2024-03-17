Группа военнослужащих армии Азербайджана и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева находятся с визитом в Пакистане для участия в военном параде, который состоится 23 марта.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что в рамках визита сотрудники военного оркестра Военного института имени Гейдара Алиева выступили с концертной программой перед памятником Пакистану, который считается символом Исламабада.

В параде по случаю Дня Пакистана, наряду с Азербайджаном, примут участие представители Вооруженных сил и других государств.