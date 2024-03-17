Ранее о том, что при ударе армии РФ по Харькову три человека погибли и еще пятеро пострадали, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Украины в Харьковской области Сергей Болвинов. Мэр города Игорь Терехов заявил лишь о пяти пострадавших.

Полиция сообщает о четырех раненых мужчинах, которых доставили в больницу. Погибшие в сообщении не упоминаются.

Под обстрел попал Холодногорский район, там поврежден пятиэтажный дом, автомобиль и помещение частного предприятия.

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Российские войска нанесли удар по одному из районов Харькова, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, под завалами могут находиться люди. На месте работают все профильные службы.

Глава Харьковской области также призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку есть угроза повторных ударов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошел взрыв. Местные паблики пишут, что в одном из районов города виден столб дыма.