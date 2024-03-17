Захарова назвала «цель» НАТО на Южном Кавказе

«Задача-максимум» Североатлантического альянса (НАТО) состоит в том, чтобы «открыть второй фронт» против России на Южном Кавказе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[У НАТО] есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион», - цитирует ТАСС Захарову.

«Те договоренности, которые были достигнуты при посредничестве России, буквально сработали как красная тряпка для Запада, потому что это была дорога к миру, основанная на взаимном уважении и взаимном учете интересов», - утверждает официальный представитель МИД РФ.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь с визитом в Ереване, призвал Азербайджан и Армению заключить соглашение, которое «проложит путь к нормализации отношений между странами».