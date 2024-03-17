Москва снова о словах Пашиняна про «войну»

Вряд ли запугивание собственного населения - лучший способ достижения устраивающего Армению результата. Так сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно угрозы войны с Азербайджаном.

«Необходимо решать эти вопросы в спокойной, конструктивной манере, механизм для этого есть - это комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы. Мы готовы помогать этой работе с учетом нашего опыта, работа должна вестись в рамках этой структуры на основе вышеперечисленных принципов», - сказала Захарова.

По ее словам, Россия никоим образом не имеет никакого отношения к тем решениям, которые были озвучены в качестве возможных руководством Армении.

Накануне премьер Армении Никол Пашинян заявил, что «в конце недели будет война», если страна не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. По словам Пашиняна, «Армения не должна допустить войны с Азербайджаном», поэтому нужно пойти на «корректировку границы». По словам премьера Армении, «есть реальная возможность» начать процесс делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Мария Захарова, реагируя на эти слова Пашиняна, заявила: «До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело…»