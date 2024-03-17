Президент Вьетнама нарушил устав и ушел в отставку

Центральный комитет правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) принял отставку президента страны Во Ван Тхыонга. Об этом сообщает радиостанция «Голос Вьетнама».

Он также перестал быть членом политбюро и постоянным членом ЦК КПВ. После этого отставку президента также должно одобрить Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама.

Отмечается, что Во Ван Тхыонг нарушил несколько положений партийного устава, в связи с чем вызвал негативную реакцию общественности. В результате он принял решение подать заявление об отставке, которое было одобрено на заседании ЦК КПВ.

Парламент Вьетнама назначил Во Ван Тхыонга президентом 2 марта 2023 года.