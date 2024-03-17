Захарова вновь о шпионаже наблюдателей ЕС за Азербайджаном

Миссия наблюдателей Евросоюза на территории Армении «шпионит» за Россией, Ираном и Азербайджаном, что усиливает «напряженность в регионе». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Миссия ЕС с территории Армении шпионит за нашей страной, за Ираном, за Азербайджаном. Это тоже имеет фактологические подтверждения, - цитирует ТАСС Захарову. - Подобная деструктивная активность приводит к растущей напряженности в регионе, а может привести вообще к необратимым последствиям».

Захарова считает, что «рецепт урегулирования отношений» между Баку и Ереваном в следовании подписанным договоренностям лидеров России, Азербайджана и Армении: «Уникальность этих трехсторонних договоренностей в том, что они носят комплексный характер и включают в себя те комплексные компромиссные решения, которые учитывают интересы всех стран, сложнейшая работа была проделана. И грубейшим образом ее итоги с точки зрения Запада должны быть разрушены только потому, что у них свой взгляд на будущее региона».

13 марта Мария Захарова также заявляла, что наблюдательная миссия Евросоюза в Армении под прикрытием мониторинга «занимается сбором разведывательных данных против Азербайджана»: «Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении не столько защищает рубежи Армении, сколько под прикрытием мониторинга занимается сбором разведывательных данных против соседних стран - не только России, но и Азербайджана, и Ирана».

20 марта парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.