Кремль пригрозил Западу многолетними судами

«Лица, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», — сказал Песков, добавив, что европейцы «прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб могут принести и для их экономики, и для их имиджа как надежного гаранта неприкосновенности собственности».

Накануне страны ЕС подготовили законопроект, позволяющий выделять около 3 млрд евро в год с доходов от замороженных активов России для финансирования поставок оружия Украине и на «стимулирование оборонной промышленности» страны. Инициатива предполагает введение налога на непредвиденную прибыль от арестованных резервов российского Центробанка. С 15 февраля 2024 года эти средства раз в два года будут переводиться в бюджет ЕС, а оттуда направляться в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Киеву, и фонд бюджета ЕС для Украины (четырехлетняя программа помощи на 50 млрд евро). Большая часть резервов ЦБ России в Европе заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear. В 2023 году они принесли около 4,4 млрд евро прибыли. Весь доход, полученный до 15 февраля, будет временно удерживаться. Его переведут в бюджет ЕС в течение пяти лет, отмечается в законопроекте. Условия для перевода ЕС сумм, в удержании которых «больше нет необходимости», будут определены позднее.

Резервы российского Центробанка на сумму около $280 млрд были заблокированы странами G7, ЕС и Австралией после начала войны в Украине.