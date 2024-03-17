Пашинян: Пока между Арменией и Азербайджаном нет согласия...

Армения и Азербайджан пока не определились с картами, по которым должна пройти делимитация и последующая демаркация границ двух стран. Об этом в парламенте сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Согласия по картам между Арменией и Азербайджаном на данный момент нет. Есть согласие, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации», - заявил Пашинян.

Он добавил, что «есть понимание, что делимитация должна пройти на основании Алма-Атинской декларации [от 1991 года]».