Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:33

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает подготовку к возвращению Азербайджану 4 из 7 сел Газахского района, оккупированных в начале 1990-х годов. Депутаты от правящей партии «Гражданский договор» на условиях анонимности заявили, что данное событие «может произойти в ближайшее время». Отметим, что дискуссии в Ереване о возвращении четырех неэксклавных сел начались после седьмого заседания комиссий по пограничным вопросам, возглавляемых вице-премьерами Армении и Азербайджана. В письменном заявлении, распространенном 9 марта аппаратом вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, содержалось требование немедленно и безоговорочно освободить вышеупомянутые населенные пункты.

После этого ультиматума Никол Пашинян провел пресс-конференцию и заявил, что села необходимо вернуть, поскольку де-юре они никогда не являлись территорией Армении. 18 марта Пашинян посетил Тавушскую область, встретился с жителями приграничных с Азербайджаном населенных пунктов и сообщил им, что в случае невыполнения требования Баку может вскоре начаться война. Накануне, 19 марта, Пашинян провел закрытую встречу с руководством партии «Гражданский договор». Здание, где проходила встреча, тщательно охранялось: журналистам не дали возможности задать вопросы премьер-министру. Предполагается, что обсуждался как раз вопрос возвращения Азербайджану четырех сел. Газета «Грапарак» написала, что многие депутаты от правящей партии подтвердили, что Пашинян намерен очень скоро, в короткие сроки вернуть населенные пункты Баку.

«Они поняли это из отрывочной информации, полученной от «узкого круга» приближенных к Пашиняну. Еще два месяца назад на одном из заседаний Совета безопасности Пашинян «возвестил» о подготовке к передаче Азербайджану четырех сел в ближайшем будущем. Многие присутствующие даже не поверили, что после всего этого премьер-министр решил взвалить на свои плечи такое бремя, еще не переварив уже содеянное», – пишет газета. План Пашиняна по возвращению 4 сел Газахского района вызвал тревогу у жителей приграничных с Азербайджаном населенных пунктов Тавушской области. Они обеспокоены тем, что азербайджанская армия будет размещена в возвращенных селах и в конечном итоге будет контролировать автодорогу Грузия - Армения, и в то же время села Тавушской области, граничащие с Азербайджаном, станут непригодными для проживания. После встречи с Пашиняном это беспокойство еще больше усилилось, и жители выразили намерение начать акции протеста и перекрыть дорогу, чтобы не допустить возвращения сел. В связи с этим из Еревана в село Эскипара были отправлены два автобуса вооруженной полиции. Местные жители, увидев полицейских, подняли шум, и последним пришлось покинуть село. Сообщается, что жители готовятся перекрыть дорогу Иджеван - Ноемберян в ближайшие дни.