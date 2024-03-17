Пашинян готовится к освобождению последних сел наш обзор
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает подготовку к возвращению Азербайджану 4 из 7 сел Газахского района, оккупированных в начале 1990-х годов. Депутаты от правящей партии «Гражданский договор» на условиях анонимности заявили, что данное событие «может произойти в ближайшее время».
Отметим, что дискуссии в Ереване о возвращении четырех неэксклавных сел начались после седьмого заседания комиссий по пограничным вопросам, возглавляемых вице-премьерами Армении и Азербайджана. В письменном заявлении, распространенном 9 марта аппаратом вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, содержалось требование немедленно и безоговорочно освободить вышеупомянутые населенные пункты.
После этого ультиматума Никол Пашинян провел пресс-конференцию и заявил, что села необходимо вернуть, поскольку де-юре они никогда не являлись территорией Армении.
18 марта Пашинян посетил Тавушскую область, встретился с жителями приграничных с Азербайджаном населенных пунктов и сообщил им, что в случае невыполнения требования Баку может вскоре начаться война.
Накануне, 19 марта, Пашинян провел закрытую встречу с руководством партии «Гражданский договор». Здание, где проходила встреча, тщательно охранялось: журналистам не дали возможности задать вопросы премьер-министру. Предполагается, что обсуждался как раз вопрос возвращения Азербайджану четырех сел.
Газета «Грапарак» написала, что многие депутаты от правящей партии подтвердили, что Пашинян намерен очень скоро, в короткие сроки вернуть населенные пункты Баку.
«Они поняли это из отрывочной информации, полученной от «узкого круга» приближенных к Пашиняну. Еще два месяца назад на одном из заседаний Совета безопасности Пашинян «возвестил» о подготовке к передаче Азербайджану четырех сел в ближайшем будущем. Многие присутствующие даже не поверили, что после всего этого премьер-министр решил взвалить на свои плечи такое бремя, еще не переварив уже содеянное», – пишет газета.
План Пашиняна по возвращению 4 сел Газахского района вызвал тревогу у жителей приграничных с Азербайджаном населенных пунктов Тавушской области. Они обеспокоены тем, что азербайджанская армия будет размещена в возвращенных селах и в конечном итоге будет контролировать автодорогу Грузия - Армения, и в то же время села Тавушской области, граничащие с Азербайджаном, станут непригодными для проживания.
После встречи с Пашиняном это беспокойство еще больше усилилось, и жители выразили намерение начать акции протеста и перекрыть дорогу, чтобы не допустить возвращения сел. В связи с этим из Еревана в село Эскипара были отправлены два автобуса вооруженной полиции. Местные жители, увидев полицейских, подняли шум, и последним пришлось покинуть село. Сообщается, что жители готовятся перекрыть дорогу Иджеван - Ноемберян в ближайшие дни.
«Кстати, Пашинян также взял с собой на встречу с жителями Тавуша министра внутренних дел Ваге Казаряна, он родом из Иджевана, чтобы создать атмосферу страха и дать понять, что непокорные будут наказаны», – пишет издание.
Пророссийская оппозиция Армении также начала активно препятствовать возвращению сел. Например, бывший министр обороны Сейран Оганян говорит, что после возвращения 4 сел азербайджанская армия превратит их в военную базу и, как следствие, обеспечит полный контроль над армянскими территориями глубиной до 15 километров. По его словам, это еще больше сузит кольцо вокруг Армении. Другой представитель оппозиции, депутат Тигран Абрамян, говорит, что единственный выход из ситуации – отстранение Пашиняна от власти.