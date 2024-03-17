Помощник президента показал обновленную карту ООН по Азербайджану

В этом году Новруз отмечается на всех суверенных территориях Азербайджана, свободных от военной оккупации и серых зон. Об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

«В этом году Новруз в Азербайджане отличается от предыдущих. Праздничные костры горят на всей суверенной территории Азербайджана, свободных от военной оккупации и серых зон. Как говорится, игра окончена! Поздравляя друг друга с праздником Новруз, мы уже не выражаем надежду, что в следующем году отметим его в Шуше, Ханкенди. Мы уже отмечаем Новруз в Шуше, Ханкенди и на других освобожденных от оккупации землях. Обновленная карта ООН №3761 от 2024 года, где указаны верные географические названия, наилучшим образом отражает новые реалии», — говорится в публикации.