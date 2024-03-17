ООН обвиняет Россию в насильственной русификации оккупированных территорий Украины

Такая стратегия, как заявляет офис ООН по правам человека, разрушает местные общины и приносит тяжелые последствия для украинского общества.

Украинские интернет, телевидение и радио заблокированы, работают только российские СМИ. При этом граждане, которые отказываются от российского гражданства, рискуют потерять работу, доступ к системе здравоохранения и пенсиям.

В докладе отмечается, что в оккупированных Россией районах Украины школы перешли на российское учебное расписание, а суды используют законы РФ.

При этом в докладе также содержится критика действий Украины в освобожденных районах, в частности, преследование тех, кого обвинили в коллаборационизме. По мнению авторов документа, у этих людей часто не было другого выбора, кроме как согласиться на работу в условиях российской оккупации. Подобная практика приводит к тому, что люди страдают дважды и еще больше разделяет общество, сказано в докладе.

«Многие из тех, кто живет в оккупации, столкнулись с запугиванием и преследованиями, им постоянно угрожало насилие, заключение под стражу и наказание», — цитирует Reuters доклад ООН.

Эксперты ООН подтвердили, что на оккупированных территориях были убиты по меньшей мере 26 мирных жителей, в том числе двое детей. Еще 30 местных жителей были убиты во время их содержания под стражей, отмечено в докладе. Большинство таких убийств было произведено с марта по май 2022 года, сказано в документе.

ООН считает, что в местах заключения повсеместно применялись пытки. «Российские военные занимались жестокими избиениями, надрезами, загоняли острые объекты под ногти, имитировали утопление и смертную казнь, применяли электрический ток», — сказано в докладе.

48 задержанных гражданских лиц, в том числе ребенок, подвергались сексуализированному насилию, в том числе изнасилованиям и повреждениям гениталий. Эксперты ООН также задокументировали 16 случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными за пределами мест заключения. Практически все они были совершены против женщин.

В докладе ООН есть данные о 687 случаях внесудебного задержания людей на оккупированных территориях в период до декабря 2023 года. 587 из них — мужчины, 92 — женщины, а также семь мальчиков и одна девочка.

Эксперты ООН также отметили, что около 1,6 тыс. гражданских заключенных, которые находились в украинских тюрьмах в Херсонской области до февраля 2022 года, были перемещены в места заключения на территории России.