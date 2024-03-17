Россия почти достроила порт в городе Очамчира (Абхазский регион Грузии), где собирается разместить свои военные корабли, пишет TV Pirveli в среду, 20 марта.

Ход работ в порту зафиксировала аэрофотокамера. На кадрах видно интенсивное движение строительной техники. Установлено, что работы там продолжаются непрерывно, пишет телеканал. Военный порт может заработать уже в 2024 году. В Грузии считают, что Россия хочет втянуть страну в войну, поскольку украинские дроны или ракеты могут атаковать российские корабли в Очамчире.

Город Очамчира расположен в Абхазии. В январе 2009 года главный штаб ВМФ России заявил о создании здесь пункта базирования боевых кораблей Черноморского флота. 5 октября 2023 года «президент» Абхазии Аслан Бжания заявил, что Россия планирует создать постоянную военно-морскую базу на черноморском побережье. В ВМС Украины заявили, что для Украины законной целью является любой корабль ВМФ России, в какой бы части мирового океана он не находился.