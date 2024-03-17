Курирующий производство беспилотников Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, заявил изданию, что каждый месяц дронов над российской территорией будет появляться все больше: «Количество дронов дальнего действия будет беспрецедентным».

В этом году украинские летательные аппараты атаковали уже 15 заводов в России, чья совокупная доля в российской нефтепереработке в декабре превышала 45%, по подсчетам издания. Не все из них пострадали, но, по разным оценкам, из-за нанесенных повреждений Россия лишилась около 10% производства топлива.

Борьба Украины против российского вторжения вступила в новую фазу. Дроны украинского производства атакуют нефтяные объекты России на глубине до 2 тысяч километров. Об этом говорится в публикации Bloomberg, выдержки из которой приводит Moscow Times.

Если учитывать только НПЗ, которые выпускают бензин и дизельное топливо, то экономика потеряла около 9% производства, или 77,4 тысячи тонн в сутки в расчете на перерабатываемую нефть, посчитало агентство Reuters. В общей же сложности 13% (около 112 тысяч тонн в сутки) от суммарной мощности действующих первичных установок переработки нефти на НПЗ находятся в режиме аварийного простоя.

По оценке JPMorgan Chase, украинские атаки вывели из строя мощности на 900 000 баррелей (около 123 тысяч тонн) в сутки. На их восстановление может уйти «несколько недель, если не месяцев», пишут аналитики банка. В результате сложившейся ситуации, по их оценке, дополнительная премия за риск составила $4 за баррель к мировым ценам на нефть.

По мнению гендиректора нефтетрейдера Gunvor Торнбьорна Торнквиста, беспилотники вывели из строя мощности на 600 000 баррелей в сутки (82,5 тысячи тонн).

Помимо НПЗ дроны в январе ударили по нефтебазе в городе Клинцы Брянской области, вызвав сильный пожар. Из-за более ранних атак Россия в начале года уже потеряла десятую часть экспорта нефтепродуктов, правительство запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августа.

Франсиско Сьерра-Мартинс, гендиректор основанной в прошлом году американской компании Terminal Autonomy, которая производит дроны в Украине, называет налеты «новой формой войны на истощение»: Даже если беспилотникам не удается подорвать объект, российским средствам ПВО приходится выпускать по ним ракеты, которые могут стоить в 40 раз дороже сбиваемого аппарата. Так что и здесь есть экономическая выгода, добавляет Сьерра-Мартинс.

Удары также призваны оказать психологическое давление, сказал Bloomberg представитель еще одного производителя дронов, ведь Москва пытается сделать так, чтобы война не влияла на повседневную жизнь людей и общество думало, будто она его не касается.

Пока НПЗ в европейской части России не потеряют половину мощности, атаки дронов вряд ли сильно повлияют на ход военных действий, полагает эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Зато пострадает гражданский сектор. «Ради войны Кремль готов поступиться многим, и снабжение войск скорее всего будет у него приоритетом — прочие потребители бензина и дизтоплива, включая производителей сельхозпродукции, могут и потерпеть, – считает Крутихин. – Это не может не спровоцировать перебои в снабжении, дефицит на АЗС и, разумеется, новый виток повышения розничных цен на моторное топливо, а в итоге цен на все товары, доставляемые автотранспортом».