Еврокомиссия сказала свое слово: замороженные активы России пойдут Украине

Точная сумма, которая будет предоставляться Украине, будет зависеть от мировых процентных ставок. Прибыль представляет собой доходность от примерно €210 млрд ($227,69 млрд) активов ЦБ России, которые хранятся в различных валютах в 27 странах ЕС, передает агентство.

90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные 10% — на восстановление страны.

Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов Банка России для поддержки Украины: прибыль в размере €2,5-3 млрд евро ($2,7-3,3 млрд) в год, передает Reuters.

Помимо этой прибыли, Украина также будет ежегодно получать налог в размере 25%, который правительство Бельгии взимает с доходов. Reuters пишет, что в 2024 году эта сумма составит €1,7 млрд, из которых €1,5 млрд будут выплачены в 2024 году.

Принимая во внимание эти подсчеты общий финансовый вклад Украины от замороженных активов Банка России в ЕС в 2024 году составит €4,0-4,5 млрд. После того как предложение ЕК будет одобрено ЕС, доходы будут выделяться Украине дважды в год, первый транш поступит уже в июле.

Reuters подчеркивает, что предложение на данный момент не предусматривает конфискации капитала российских активов, только использование их прибыли.

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС согласовал такой шаг с США, Канадой, Великобританией и Японией. Он написал в X, что «сегодняшнее предложение перенаправит значительные доходы от замороженных российских государственных активов на благо Украины и ее народа».

Кремль ранее предупреждал, что дальнейшее использование заблокированных российских активов приведет к судебным разбирательствам. В среду утром официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передача Украине доходов от замороженных российских активов — это «прямой бандитизм и воровство».