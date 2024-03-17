Россия создает две новые армии и 14 дивизий

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 13 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Об этом информирует «Коммерсант».

Шойгу уточнил, что в структуре министерства уже сформированы «Днепровская речная флотилия» и бригада речных катеров флотилии. Россия также продолжит укреплять силы на юго-западном направлении, где, по его словам, «сохраняется сложная обстановка» из-за войны РФ против Украины. В частности, Южному военному округу (ЮВО) поставят более 16 тыс. единиц современного вооружения и военной техники. Также в ЮВО заканчивают строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры, добавил министр.

Он утверждает, что группировки российских войск «продолжают выдавливание противника c занимаемых позиций и не дают ему закрепиться на новых рубежах». Шойгу уверяет, что США и их союзники «крайне обеспокоены успехами» российской армии, и им все сложнее аргументировать необходимость поставок оружия Украине.