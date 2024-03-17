Нидерланды пригрозили Израилю санкциями

Нидерланды не исключают возможности введения санкций против Израиля в случае проведения еврейским государством военной операции в Рафахе. Об этом заявил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Его слова приводит информационный портал NL Times.

Рютте отметил, что, если правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху начнет атаку, Кабинет министров Нидерландов немедленно соберется для того, чтобы обсудить возможные шаги. Что это за шаги, и.о. премьера Нидерландов не уточнил, однако добавил, что «санкции не исключены».

Такая атака, подчеркнул Рютте, будет иметь «политические последствия» и Израиль прекрасно об этом осведомлен. Она «кардинально изменит ситуацию» и приведет к гуманитарной катастрофе, добавил глава голландского правительства.