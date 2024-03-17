Пашинян заявил, что села уже находятся под контролем Азербайджана

«Этот участок является наиболее сложным из-за его специфики и разграничения. Правительство Армении готово начать процесс делимитации именно с этой территории. Вопрос касается не самих сел, а определения границы перед ними», - отметил Пашинян.

На этом участке с армянской стороны находится село Баганис, с азербайджанской – Баганис-Айрым. Это разные села. Со стороны Армении также находится село Воскепар, а перед ним, на границе, азербайджанский населенный пункт Ашагы Эскипара. Перед армянским селом Киранц – азербайджанское Хейримли, а перед Беркабером со стороны Армении – село Гызылхаджилы, сказал Пашинян

«При этом Гызылхаджилы, как сегодня, так и вчера, и 20 лет назад было под контролем Азербайджана. Даже если правительство Армении захочет, не может сдать его, оно всегда было под контролем Баку», - заявил Пашинян.

По словам главы армянского правительства, село Ашагы Эскипара также под азербайджанским контролем. И так было всегда, утверждает премьер.