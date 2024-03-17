В Израиле заявили, что 2024-й будет «годом войны и победы»

Текущий год станет для Израиля, ведущего военную операцию в секторе Газа, «годом войны и победы». Такое мнение выразил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

«На ежегодном совещании, посвященном рабочим планам в Министерстве обороны, я подчеркнул..., что 2024 год будет годом войны, но и годом победы», - написал министр в X.

Галант указал на необходимость широкой консолидации израильского общества для достижения целей военной операции в секторе Газа: «…Необходимо мобилизовать все части народа и общества, только так мы сможем обеспечить победу в кампании и свое существование в нашей стране».