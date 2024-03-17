США опасаются организованных Ираном нападений

Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается, что Иран может совершить на территории США атаки и покушения на лиц, угрожающих иранским властям. Об этом заявил помощник директора ведомства по борьбе с терроризмом Роберт Уэллс.

«ФБР считает, что Иран способен на различные варианты атак на цели в США, в том числе на кибератаки, направленные на саботаж государственной и частной инфраструктуры, а также на целенаправленные убийства лиц, которые считаются угрозой режиму и его стабильности», - заявил Уэллс на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что ФБР считает, что Тегеран «планирует нападения на бывших чиновников в отместку за генерала Касема Сулеймани».

«Иранцы полны решимости совершать нападения на территории Соединенных Штатов, будь то месть за смерть Сулеймани, желание заставить замолчать своих критиков или убить посла нашей страны-союзника», - считает Уэллс, подчеркнув, что ФБР использует разведданные «для выявления связанных с Ираном угроз для американских граждан», а также тесно сотрудничает с другими госучреждениями и иностранными партнерами, «чтобы противостоять угрозе со стороны Ирана и его прокси-сил».

Уэллс добавил, что, согласно оценкам ФБР, угроза со стороны Ирана для США «стала еще более острой» после 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль.

«По нашим оценкам, КСИР (Корпус стражей исламской революции) продолжит предоставлять ХАМАС обучение, вооружения и финансовую поддержку», - заявил он.