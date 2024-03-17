В Армении погиб российский военнослужащий

В среду в медицинский центр Гюмри со смертельным огнестрельным ранением, полученным во время военных учений 102-ой российской базы, был доставлен 22-летний российский военнослужащий Роман Шатерников.

Замдиректора центра сказал «Радио Свобода», что военнослужащего привезли уже мертвым со следами огнестрельных ранений на шее и туловище.

При каких обстоятельствах российский военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение, неизвестно.