Предупреждение синоптиков

С 21 марта и до вечера 22 марта в горных и предгорных районах Азербайджана прогнозируются дожди, местами выпадет снег. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В Нахчыванской Автономной Республике, Карабахе, Восточном Зангезуре и Ленкоран-Астаринском регионе ожидаются интенсивные ливни, молнии и град.

Местами скорость восточного ветра усилится до 15-20 м/с.