Глава делегации Азербайджана ответил Симоняну

Спикер парламента Армении Ален Симонян, выступая сегодня на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе, обвинил Азербайджан в якобы «проведении этнических чисток» в Карабахе, «уничтожении армянского наследия», при этом он использовал термин « Нагорный Карабах ».

Глава азербайджанской делегации, депутат Таир Миркишили, выступивший позже, заявил, что с сожалением слушал предвзятое выступление спикера парламента Армении. По его словам, в нынешней атмосфере мирных переговоров подобное выступление носит деструктивный характер.

Т.Миркишили указал в своем выступлении, что сейчас все стороны должны поддерживать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Депутат довел до внимания присутствующих, что в Азербайджане есть Карабахский экономический район, а не «Нагорный Карабах».

Подчеркнув, что Азербайджан никогда и нигде не проводил этнические чистки, что в Ханкенди проживают армяне, и что Армения совершила большие разрушения в регионе, Миркишили призвал отказаться от риторики, которая используется в течение 30 лет, и выступить с мирными предложениями.