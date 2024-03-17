Крупнейший НПЗ Индии отказался принимать российские танкеры

После того как российская компания попала под американские санкции, Reliance требует, чтобы нефть не доставлялась ее судами. Другие индийские НПЗ также планируют отказаться от использования судов, принадлежащих «Совкомфлоту», сообщили агентству три источника в правительстве Индии и нефтеперерабатывающей отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, решение о заходе судов «Совкомфлота» и других подсанкционных танкеров в индийские порты будут принимать власти. «Мы предпочитаем, чтобы наши НПЗ не принимали нефть на судах, попавших под санкции, из-за наших политических и коммерческих интересов, а также санкций США», — сказал один из источников в правительстве Индии.

Не присоединившаяся к санкциям Индия летом 2023 года закупала 2,15 млн баррелей российской нефти ежедневно — около половины всего морского нефтяного экспорта из РФ. К январю поставки снизились до 1,5 млн баррелей в сутки после того, как США внесли в санкционные списки десятки танкеров «теневого флота» Кремля, а банки «дружественных» стран начали блокировать платежи.