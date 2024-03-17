Папа Римский снова призывает к переговорам по Украине

Папа Римский Франциск в очередной раз призвал завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке путем начала мирных переговоров. Заявление понтифика приводит Vatican News.

В своей речи Папа Римский упомянул «измученные народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля, которые так сильно страдают от ужаса войны».

«Давайте никогда не забывать, что война - это всегда поражение. Нельзя продолжать войну. Мы должны приложить все усилия, чтобы провести переговоры о прекращении войны», - заявил понтифик.

Франциск также призвал верующих молиться о начале мирных переговоров.

Несколько дней назад Папа Римский призвал Украину «найти смелость начать переговоры», упомянув словосочетание «белый флаг». Это заявление вызвало широкий резонанс, в частности, его раскритиковали Украина и страны Запада.