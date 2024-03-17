Украина начала производство собственных NASAMS

В Украине начали разрабатывать системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами, похожими на американскую и норвежскую передовую зенитно-ракетную систему NASAMS. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно сообщению, несмотря на то, что Украина имеет производственные мощности и определенные сырьевые ресурсы, наладить быстрое производство вооружения было трудно, поскольку после распада СССР оружейная промышленность в Украине развалилась.

По словам министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина, Украина развернула производство ракет с дальностью полета более 640 километров. Однако подробностей, какие именно эти ракеты, он не предоставил.

В Украине также разрабатываются системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами, подобные американской и норвежской передовой зенитно-ракетной системе NASAMS (передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд).