Турция назвала свою стратегическую цель

Вступление в Европейский Союз по-прежнему остается стратегической целью для Анкары, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

«Процесс вступления Турции в ЕС слишком важен, чтобы его оставлять на усмотрение узких политических повесток ряда стран», - цитирует Anadolu турецкого министра.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Испания входит в число стран, которые с самого начала поддерживали процесс членства Турции в ЕС.

Фидан также указал, что Мадрид придерживается принципиальной позиции по вопросу сектора Газа и поддерживает палестинский народ.