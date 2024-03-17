Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов встретился в Кабуле с министром внутренних дел в правительстве движения «Талибан» Сираджуддином Хаккани, передает haqqin.az со ссылкой на Afghanistan International.

Во время встречи с послом Хаккани выразил благодарность Азербайджану за открытие посольства в Кабуле, которое начало свою работу в феврале этого года.

Талибы назвали начало деятельности посольства Азербайджана в Кабуле «историческим шагом» между Афганистаном и Азербайджаном.

Сообщается, что Хаккани и Мамедов обсудили религиозные, политические и культурные отношения между двумя странами, подчеркнув их расширение. Хаккани подчеркнул, что обе страны имеют много общего в религиозных и культурных вопросах.

В Министерстве внутренних дел талибов заявили, что Мамедов, в свою очередь, высоко оценил усилия талибов по обеспечению безопасности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, 15 августа 2021 года, во время вывода международных сил под руководством США из Афганистана после 20 лет безрезультатной войны талибы захватили столицу страны Кабул и установили свою власть. Афганские силы безопасности, созданные при помощи западных союзников, рассыпались, а поддерживаемый США президент Ашраф Гани и его правительство бежали из страны.