Прокуратура Германии начала расследование в связи с утечкой разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали вопросы поставки вооружений Украине, в том числе возможность отправки ракет Taurus.

Представитель прокуратуры сообщила Agence France-Presse, что силовые органы Германии попытаются выяснить, кто мог стоять за организацией прослушивания и имела ли место попытка шпионажа.

В начале марта главред RT, пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой генерал и несколько офицеров Военно-воздушных сил Германии обсуждают параметры использования ракет Taurus, в том числе для ударов по Крымскому мосту.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц признал, что разговор офицеров был подлинным, и обещал провести быстрое расследование.