Пашинян: Надо определиться, где территория Армении

Армения сама должна зафиксировать собственную территорию, чтобы ни у кого не было вопросов относительно ее территориальной целостности. Об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян. Его слова приводят армянские СМИ.

«Нас часто упрекают, почему мы в октябре 2022 года подписались под Пражской декларацией, где говорится о взаимном признании территориальной целостности. А все потому, что, если бы мы не зафиксировали нашу территорию, даже наши самые близкие союзники могли бы не считаться с нашей территориальной целостностью. Мы ожидаем от ОДКБ, чтобы она конкретизировала свою зону ответственности по части Армении, но со стороны может возникнуть вопрос: а почему мы сами не фиксируем свою же территориальную целостность? И если мы в одностороннем порядке не покажем правильную карту, правильные контуры, союзники могут обвинить нас в попытке втянуть их в войну», - сказал премьер Армении.

Пашинян также сказал, что «мы не пугаем народ, мы говорим ему правду», добавив, что нужно в первую очередь понять, где территория Армении, для начала зафиксировать ее территорию.