Азербайджанский военный покончил с собой

В Физулинскую военную прокуратуру поступила информация, что военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана офицер Шахрияр Низами оглы Мусаев покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

На основании поступившей информации сотрудниками Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия, тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие отношение к делу.

В Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые следственные действия.