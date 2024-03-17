Российскому дипломату дали 72 часа

Дипломат российского посольства в Молдове объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщил ТАСС со ссылкой на слова генерального секретаря МИД Молдовы Михая Мыцу.

Причина — организация на территории Приднестровья выборов президента России.

Источники The Insider в МИД Молдовы сообщили, что кандидатуру выбирало само российское посольство: «Молдова запретила РФ открывать избирательные участки в Приднестровье. Россияне их все-таки открыли. При этом государство принимает решение о высылке дипломата/ов, а уже посольство решает, кто уедет. А есть случаи, когда государство уличает в шпионаже или совершении действий, угрожающих безопасности или демократии, конкретного человека. В нашем случае это был арбитральный выбор. Насколько мне известно, россияне выбрали для высылки какую-то даму — работницу посольства».