Военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке так прокомментировал «зачистку» села: «На видео показаны массированные российские авиаудары по… России. Хотя враждебные режиму силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Козинка Белгородской области, Путин ответил жестокой силой, например, многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков».

По данным ведомства, «в результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства».

Министерство обороны РФ в среду сообщало, что село Козинка в Белгородской области России, в котором несколько дней шли бои между добровольческими формированиями россиян в составе ВСУ и российскими войсками, «полностью зачищено от украинских боевиков».

Россия перешла на новый этап войны и бомбит сама себя. Что гораздо лучше. Bild приводит видео, где российская авиация наносит удары по селу Козинка в Белгородской области. pic.twitter.com/XJf4vnrEes

Жительница села в эфире телеканала «Дождь» рассказала, что в результате действий российских военных село практически разрушено: «Насколько мы знаем, ДРГ туда пытались зайти и их оттуда выгоняли и выгоняли с помощью различных бомб. Соответственно, сбрасывали их на жилые дома — и домов нет в большинстве случаев. Также, конечно, были и обстрелы. По кадрам [деревни Козинка], которые к нам просачивались, мы видим, что дома снесены с лица земли, в лучшем случае остался только фундамент».

Провоенный блогер Alex Parker заявил, что «села Козинка уже фактически не существует». «Скорее всего, подобная участь ждет и другие приграничные населенные пункты», - пишет он.

Российское село Козинка находится возле границы с Украиной. Там несколько дней шли бои между российскими войсками и добровольческими формированиями россиян.

В то же время «Русский добровольческий корпус», Легион «Свобода России» и «Сибирский батальон» опубликовали очередное обращение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. «Призываем губернатора Гладкова эвакуировать всех людей с территории Белгородской области. Удары по военным объектам будут продолжаться», — говорится в совместном заявлении соединений.

С середины марта Белгородскую область атакуют диверсионно-разведывательные группы. 12 марта в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки на село Теткино в Белгородской области. В ФСБ добавили, что в ходе боев были уничтожены 100 человек, шесть танков, 20 бронемашин и самоходных артиллерийских установок Caesar. Однако атаки диверсантов и бои с ними продолжились.