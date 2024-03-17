С начала марта Белгородская область подверглась регулярным обстрелам и атакам со стороны диверсионно-разведывательных групп. Не менее 20 человек погибли и около ста получили различные ранения. Люди начали надевать бронежилеты для походов в магазины. Несмотря на обстрелы и ракетную опасность, мэр города Валентин Демидов призывал жителей не отказываться от посещения избирательных участков во время выборов президента России 15-17 марта.

Российское командование передислоцирует часть своей армии для обороны Белгорода из-за частых атак и обстрелов, рассказал агентству Bloomberg источник, близкий к Кремлю.

Губернатор региона Вячеслав Гладков объявил об эвакуации 9 тысяч детей из региона. Несовершеннолетних перевезут в Калугу, Тамбов и Пензу. Также губернатор объявил, что с 21 марта власти начнут выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям ряда населенных пунктов из-за проблем с работой магазинов. Кроме того, их освободят от оплаты услуг ЖКХ за март.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области начали возводить блокпосты и введут ограничения на въезд из-за атак диверсантов.

Диверсанты начали атаковать приграничные территории России на прошлой неделе. Первую атаку они произвели 12 марта, позднее попытки прорваться на российскую территорию диверсанты предпринимали 14 и 16 марта. В Минобороны РФ сообщали об отражении всех атак диверсантов в Белгородской и Курской областях.