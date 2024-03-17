Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 20 мартa 2024, 23:58

Между США и Турцией достигнута договоренность о процедуре применения вторичных санкций по отношению к зарубежным компаниям, которые имеют связи с российскими фирмами. Газета Hürriyet сообщает, что отныне порядок реакции будет следующим. Соответствующие американские органы делятся с турецкими государственными организациями сведениями о компаниях, которые, по их мнению, ведут коммерческую деятельность с российскими партнерами, потенциально подпадающую под санкции. Турецкая сторона будет проводить расследование и информировать американцев о результатах. Если будут выявлены нарушения, последует наказание как со стороны США, так и со стороны Турции, если та сочтет это нужным.

Похоже, что это своевременная реакция на ситуацию, которая возникла в конце февраля. Тогда газета Aydınlık написала о нескольких турецких бизнесменах, чьи имена издание не раскрыло, которые возмутились тем, что сотрудники Министерства торговли США, работающие в стамбульском консульстве, приходят в турецкие компании и банки с требованиями прекратить операции с российскими партнерами. Предприниматели пригрозили обращением в суд: Турция не присоединялась к антироссийским санкциям, и с какой стати американские чиновники указывают туркам, с кем им торговать? Между тем работающие в Турции представители консульства выполняли указание сверху. В декабре Джо Байден подписал указ, которым позволил вводить санкции в отношении зарубежных банков, через которые проходят сделки с россиянами или посредниками по поставкам подсанкционных товаров. Угроза оказаться под американскими санкциями вынудила турецкий бизнес быть более осторожным, и это привело к тому, что турецкий экспорт в Россию уже в январе упал на 39%. Турецкие компании, по данным Reuters, поставили в Россию товаров на 631 миллион долларов по сравнению с миллиардом долларов годом раньше. Это при том, что за 2023 год поставки выросли до 10,7 миллиарда - в два раза больше, чем перед войной. Но уже в 2024 году продажа целого ряда товаров прекратилась полностью, в первую очередь машинного оборудования, которое может быть применено в военном производстве.