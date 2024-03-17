Байден отправил в Киев своего советника

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев, где встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом сообщило Reuters.

По его информации, во время пресс-конференции по итогам встречи с Ермаком Салливан заявил, что США удастся выделить Украине крупный пакет помощи: «Со своей стороны мы уверены, что сможем сделать это. Мы передадим Украине эту помощь».

Как передает Reuters, помощник президента США не обозначил конкретных сроков передачи Украине помощи, но сказал, что американская администрация рассчитывает, что ей не придется использовать альтернативные механизмы выделения средств на поддержку Киева: «Я уверен, что мы реализуем план А. Мы заручимся уверенной поддержкой пакета помощи Украине со стороны обеих партий в Палате представителей и выделим эти средства...»

Washington Post пишет, что Салливан приехал в Киев, чтобы убедить в поддержке Вашингтоном Украины на фоне пробуксовок с утверждением конгрессом США нового запроса на военную помощь: «Мы уверены, что обеспечим эту помощь Украине».